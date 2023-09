Amazon kündigt Hazbin Hotel-Serie für Januar 2024 an

HQ

Amazon Prime Video hat gerade bekannt gegeben, dass es im Januar nächsten Jahres eine ganze Staffel von Hazbin Hotel veranstalten wird. Die animierte Musical-Show für Erwachsene wurde von Vivienne "VivziePop" Medrano kreiert und dreht sich um Charlie Morningstar, die Prinzessin der Hölle.

Morningstar hofft, die Dämonen der Hölle rehabilitieren zu können. Aufgrund der Überbevölkerung kommen einmal im Jahr Engel vom Himmel herab und töten die Bewohner der Hölle. Um den Dämonen stattdessen ein besseres Leben zu ermöglichen, arbeitet Morningstar an ihrem Traum, ein glückliches Hotel zu schaffen.

Der Pilotfilm zog rund 96 Millionen Zuschauer an, so dass ein großer Sender ihn natürlich rechtzeitig aufgreifen musste. Im Trailer von Amazon ist bereits bestätigt, dass Staffel 2 auf dem Weg sein wird, also wenn das nach Ihrem Ding klingt, sehen Sie sich den Teaser unten an: