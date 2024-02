Amazon hat seine Ausgaben für Inhalte im Jahr 2023 um 14 % erhöht

HQ

Ein neuer Bericht hat ergeben, dass Amazon seine Ausgaben für Inhalte im Jahr 2023 erheblich erhöht hat. Im vergangenen Jahr gab der Gigant 19 Milliarden Dollar für TV-Shows, Filme und Musik aus. Dies ist ein Anstieg von 14 % im Vergleich zu den 16,6 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2022 ausgegeben wurden. Diese Zahlen beinhalten Ausgaben für Lizenz- und Produktionskosten im Zusammenhang mit Prime Video-Mitgliedschaften sowie Kosten für digitale Abonnements und das Mieten und Kaufen von Inhalten.

Wie sind diese Ausgaben im Vergleich zu anderen Wettbewerben? Nun, Netflix hat in diesem Jahr 12,2 Milliarden US-Dollar in Inhalte investiert und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 17 Milliarden US-Dollar ausgeben. Wenn Amazon auf einem ähnlichen Weg weitermacht, dann wird es die Ausgaben von Netflix für ein weiteres Jahr in Folge leicht in den Schatten stellen.

Danke, Abwechslung.