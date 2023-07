HQ

Das Fantasy-Abenteuer The Wheel of Time geht sehr bald auf Amazon weiter. Nachdem die erste Staffel vor ein paar Jahren abgeschlossen wurde, geht der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit in diesem September in einem der größten Fantasy-Blockbuster des Jahres weiter.

Sehen Sie sich den Trailer zur zweiten Staffel der Serie an, bevor sie am 1. September 2023 auf Prime Video debütiert.

Was hältst du von der ersten Staffel und freust du dich auf die Fortsetzung?