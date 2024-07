Amazon gibt ein Update zu Mike Flanagans "Der dunkle Turm"-Serie

Bereits im Jahr 2022 gab Amazon Prime Video bekannt, dass sie die Rechte an einer TV-Serie gekauft haben, die auf Stephen Kings Buchreihe The Dark Tower basiert, und dass Mike Flanagan, der Mann hinter The Haunting of Hill House, Midnight Mass und Oculus, die Serie schreiben wird. Seitdem ist es aber ziemlich ruhig um das Projekt geworden – bis jetzt.

Via CBR sagt der TV-Chef von Amazon/MGM in einem Interview mit The Wrap, dass Flanagan sehr leidenschaftlich an dem Projekt interessiert ist und dass sie wöchentliche Gespräche darüber führen. Genauer gesagt sagt er:

"Mike ist unglaublich leidenschaftlich bei der Sache und wir sind unglaublich leidenschaftlich für Intrepid. Es gibt ein paar Dinge im Trichter mit Intrepid bei uns und wir versuchen gerade herauszufinden, wie wir Prioritäten setzen können. Ich habe also nichts speziell über "Dark Tower" zu sagen, außer dass wir wöchentlich mit ihm über dieses und ein paar andere Stücke sprechen, an die wir uns anlehnen."

Es gibt also keine greifbaren Neuigkeiten über die Serie oder wann wir damit rechnen können, mehr zu sehen oder zu hören. Aber solange sie noch daran arbeiten, ist jede Nachricht eine gute Nachricht.