Amazon gestaltet Luna, seine Game-Streaming-Plattform, komplett neu

Im Segment der Gaming-Streaming-Dienste wird bald ein neuer Wettbewerber auf den Markt kommen. Oder besser gesagt, es wird die Wiedergeburt eines Spielers sein, der bis jetzt noch nicht ganz in Schwung gekommen ist. Amazon setzt auf Luna, aber jetzt wird es dies im großen Stil tun.

Amazon Luna ist ein Streaming-Gaming-Dienst, der im Rahmen eines Amazon Prime-Abonnements angeboten wird. Wenn du ein regelmäßiger Nutzer von Twitch bist, bist du vielleicht schon oft auf den Luna-Katalog gestoßen, der neben Prime Gaming auf der Belohnungsseite beworben wird, aber früher war er daran gebunden, vor einem Computer zu sitzen, um eine Desktop-Version zu spielen, und Luna will jetzt viel, viel weiter gehen.

Später in diesem Jahr wird Amazon eine komplett neu gestaltete und überarbeitete Version von Amazon Luna auf den Markt bringen, die innovative Social Games mit den neuesten kritischen und beliebten Hits kombiniert. Diese neuen Ergänzungen sind in Prime ohne zusätzliche Kosten enthalten. Die neue Luna ermöglicht es Prime-Mitgliedern, auf die gleiche Weise zu spielen, wie sie Inhalte auf Prime Video oder Amazon Music genießen, und es ist keine spezielle Hardware erforderlich: Starten Sie einfach Luna auf Ihrem Fire TV, Smart TV oder Tablet, und Sie werden in Sekundenschnelle spielen.

Ab der Veröffentlichung wird die Spielebibliothek auf Luna in GameNight umbenannt, und Sie können mit Ihrem Telefon als Controller spielen, wenn Sie möchten. Dies gilt insbesondere für die neuen Social Games, bei denen jeder mit einem einfachen QR-Code aus dem Multiplayer-Modus von der Couch aus am Spiel teilnehmen kann. Die GameNight startet mit mehr als 25 zugänglichen Multiplayer-Spielen, von optimierten Versionen von Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens und Flappy Golf Party bis hin zu Party-Adaptionen von Brettspielhits wie Taboo, Ticket to Ride und Cluedo. Alle GameNight-Titel sind so konzipiert, dass sie jedem Benutzer ein unterhaltsames und problemloses Erlebnis bieten, auch für diejenigen, die noch nie ein Videospiel gespielt haben.

Und für diejenigen unter uns, die bereits auf der nächsten Stufe des Gamings sind, wird Luna's GameNight mit 50 Premium-Titeln ohne zusätzliche Kosten starten, darunter Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 und SpongeBob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom. Wenn Sie einen Bluetooth-fähigen Gamecontroller im Haus haben, können Sie jeden dieser Spiele problemlos spielen. Diese sind kostenlos enthalten, aber es wird bestimmte noch speziellere Titel geben, wie z. B. EA Sports FC 26, für die ein Luna Premium-Abonnement erforderlich ist. Die vollständige Liste wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Im Moment haben wir kein konkretes Datum, an dem wir uns festhalten können, aber es besteht kein Zweifel, dass die Prime-Abonnenten gerade die besten Überraschungen für 2025 erlebt haben.

Freust du dich schon darauf, die neue Amazon Luna und GameNight auszuprobieren?