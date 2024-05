Amazon Games enthüllt sein neues Entwicklungsstudio in Bukarest

HQ

Amazon baut seine Durchdringung in der Spieleentwicklungsbranche weiter aus und diversifiziert sie, indem es sein neues Studio in Bukarest, Rumänien, enthüllt. Amazon Games Bukarest wird von Cristian Pana geleitet, der bisher auch Chef von Ubisoft Bukarest war.

In der Erklärung des Unternehmens, in der die Gründung des Studios angekündigt wurde, hat Pana kurz umrissen, was wir von diesem neuen Team erwarten können: "Ich freue mich, zu einer Zeit zu Amazon Games zu kommen, in der das Team aktiv an einer aufregenden Roadmap arbeitet", sagte Pana in der Ankündigung des Studios. "Ich habe in der Vergangenheit außergewöhnliche Teams aufgebaut und geleitet und weiß, dass diese Region Europas ein Hotspot für einige der besten Talente im Gaming-Bereich ist.

Im Moment befindet sich das Team in der Einstellungsphase und es ist nicht bekannt, woran sie in Zukunft arbeiten werden, obwohl erwartet wird, dass sie in diesen ersten Monaten die Entwicklung von Inhalten für die New World-Erweiterung Rise of the Angry Earth, die im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde, oder das kommende Tomb Raider verstärken werden.