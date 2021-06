Amazon Games entfesselt Action-MMO Lost Ark noch dieses Jahr in Amerika und Europa

Amazon Games und Smilegate tun sich zusammen, um das Hack'n'Slash-MMO Lost Ark in den Westen zu bringen. Der Titel soll noch dieses Jahr auf dem PC starten und sogar ins Deutsche lokalisiert werden. Vor einigen Jahren wurde das Game in der Diablo-Community heiß diskutiert, weil das koreanische Entwicklerteam schon damals cool präsentierte Physikspielereien in einer vollgepackten MMO-Umgebung umsetzen konnte. Eine Closed-Beta soll noch in diesem Sommer starten, doch die genauen Details kennen wir aktuell nicht.