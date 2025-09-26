Amazon erklärt sich bereit, 2,5 Milliarden US-Dollar wegen Klage wegen "Stornierungstricks" zu zahlen

HQ

Nach einem kurzen Gerichtsstreit, der nur drei Tage dauerte, hat Amazon zugestimmt, 2,5 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um eine Klage des US-amerikanischen Federal Trade Committee (FTC) beizulegen, in der der Tech-Riese beschuldigt wurde, eigensinnige Taktiken anzuwenden, um Nutzer in Abonnements zu halten, die sie nicht wollten.

Die Klage wurde ursprünglich im Jahr 2023 eingereicht und behauptete, dass Amazon auf seiner Website "Zwangsschnittstellen" verwendet habe, um die Nutzer automatisch in Mitgliedschaften einzuschreiben. Einige Leute wollten sich nur bei Prime Video anmelden und wurden dennoch dazu verleitet, andere Mitgliedschaften zu erneuern.

1,5 Milliarden US-Dollar des Vergleichs sollen an berechtigte Nutzer gehen, die bis zu 51 US-Dollar erhalten können. Der Rest des Vergleichs stellt eine Geldstrafe für Amazon dar. "Wir arbeiten unglaublich hart daran, es für Kunden klar und einfach zu machen, sich sowohl anzumelden als auch ihre Prime-Mitgliedschaft zu kündigen, und unseren vielen Millionen treuen Prime-Mitgliedern auf der ganzen Welt einen erheblichen Mehrwert zu bieten." sagte Amazon in einer Erklärung (via The Hollywood Reporter).

Die FTC kritisierte die Verwendung von Prime durch Amazon, wo das Unternehmen große Einnahmen erzielt, indem es Abonnenten Zugang zu schnelleren Lieferungen und Prime Video sowie anderen Vergünstigungen ermöglicht. Die FTC sagte auch, dass Optionen, nur einen Aspekt von Prime wie das Prime Video-Abonnement zu abonnieren, ausgeblendet wurden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Nutzer die teurere Option erhalten.

