Amazon entwickelt Online-Rollenspiel basierend auf Der Herr der Ringe

Amazon Game Studios enthüllte diese Woche, dass sie zusammen mit Leyou Technologies Holdings Limited und Athlon Games an einem Online-Rollenspiel über die Romanreihe "Der Herr der Ringe" von J. R. R. Tolkien arbeiten. Der Titel soll als Free-to-Play-Game konzipiert worden sein, allerdings von einem großen Budget abgedeckt werden, heißt es in Medienberichten. Amazon behauptet, dass die an dem Projekt beteiligten Entwickler bereits an Spielen, wie Destiny, Everquest, Planetside und World of Warcraft gearbeitet haben - MMO-Verständnis und -Expertise scheint demnach durchaus vorhanden zu sein.

Das ist schon das zweite Rollenspiel basierend auf dem "Der Herr der Ringe"-Franchise, das dieses Jahr angekündigt wurde. Im Hamburg entsteht bei Daedalic ebenfalls ein vielversprechendes Projekt, das sich mit der Figur von Gollum beschäftigt. Offenbar expandiert der aktuelle Rechtehalter in digitale Unterhaltung.