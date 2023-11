Amazon entlässt 180 Mitarbeiter seiner Spielesparte

HQ

Entlassungen haben in letzter Zeit die Spielebranche durchzogen, wobei unzählige Menschen ihre Jobs bei Epic Games, Ubisoft, Bungie, Digital Extremes und vielen anderen Entwicklern und Publishern verloren haben, und trotz der schieren Menge dieser schrecklichen Nachrichten, die die Spieleindustrie im Jahr 2023 betroffen haben, Amazon Games ergänzt es nun.

Denn laut einer internen E-Mail, die mit Aftermath geteilt wurde, wurde bekannt, dass Amazon 180 Mitglieder seiner Spieleabteilung entlässt. Der Grund für die Entlassungen ist, dass Amazon seine Bemühungen auf Prime Gaming und die "kostenlosen" Inhalte konzentrieren möchte, die durch die Verbindung Ihres Amazon Prime-Kontos mit Ihrem Twitch-Konto zur Verfügung gestellt werden.

In der E-Mail von Christoph Hartmann, VP von Amazon Games, heißt es: "Wir haben unseren Kunden zugehört und wissen, dass die Lieferung von kostenlosen Spielen jeden Monat das ist, was sie am meisten wollen, also verfeinern wir unseren Prime-Vorteil, um unseren Fokus darauf zu erhöhen. Mit diesen Änderungen in unserem Geschäftsansatz gehen auch Änderungen in unseren Ressourcen einher, die zum Wegfall von etwas mehr als 180 Stellen führen."

Diese Entlassungen scheinen noch keines der Spielestudios von Amazon betroffen zu haben, aber es wird dazu führen, dass der Crown Channel Twitch-Kanal und das Game Growth-Team zurückgefahren oder ganz entlassen werden.