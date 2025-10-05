Amazon entfernt alle Waffen von klassischen James-Bond-Postern

HQ

Amazon, das jetzt die Rechte an James Bond besitzt, scheint damit begonnen zu haben, die ikonischen Pistolen aus alten Werbebildern herauszuschneiden, auf denen verschiedene frühere Bond-Schauspieler zu sehen sind. Diese veränderten Bilder werden derzeit im gesamten Bond-Katalog von Prime Video verwendet, so The Spy Command, das erste Medium, das die Änderung bemerkt hat.

In einigen Fällen sind die Bearbeitungen subtil – die Originalbilder wurden einfach beschnitten, so dass die Waffe nicht mehr sichtbar ist. In anderen sind die Änderungen jedoch drastischer, wobei KI-Tools anscheinend verwendet werden, um die Waffe vollständig zu entfernen und die fehlenden Hintergrunddetails zu ergänzen.

Beweise, die vom X-Account MI6-Hauptquartier geteilt wurden, zeigen mehrere dieser KI-berührten Fotos, auf denen Bond nun mit leeren Händen oder in einer seltsam steifen Haltung posiert, als würde er unsichtbare Luft greifen. Fans äußern gemischte Gefühle: Einige nennen es unnötige "politische Korrektheit", andere sehen darin eine harmlose Branding-Entscheidung von Amazon, den Bond-Katalog familienfreundlicher aussehen zu lassen.

Was auch immer die Absicht ist, die Schnitte markieren einen faszinierenden Zusammenprall zwischen moderner Sensibilität und dem waffenrauchenden Erbe des Franchise - eines, das Bond genauso definiert wie seine Martinis und Smokings.