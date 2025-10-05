Amazon entfernt alle Waffen von klassischen James-Bond-Postern
Ein mächtig seltsamer Akt der rückwirkenden Zensur.
Amazon, das jetzt die Rechte an James Bond besitzt, scheint damit begonnen zu haben, die ikonischen Pistolen aus alten Werbebildern herauszuschneiden, auf denen verschiedene frühere Bond-Schauspieler zu sehen sind. Diese veränderten Bilder werden derzeit im gesamten Bond-Katalog von Prime Video verwendet, so The Spy Command, das erste Medium, das die Änderung bemerkt hat.
In einigen Fällen sind die Bearbeitungen subtil – die Originalbilder wurden einfach beschnitten, so dass die Waffe nicht mehr sichtbar ist. In anderen sind die Änderungen jedoch drastischer, wobei KI-Tools anscheinend verwendet werden, um die Waffe vollständig zu entfernen und die fehlenden Hintergrunddetails zu ergänzen.
Beweise, die vom X-Account MI6-Hauptquartier geteilt wurden, zeigen mehrere dieser KI-berührten Fotos, auf denen Bond nun mit leeren Händen oder in einer seltsam steifen Haltung posiert, als würde er unsichtbare Luft greifen. Fans äußern gemischte Gefühle: Einige nennen es unnötige "politische Korrektheit", andere sehen darin eine harmlose Branding-Entscheidung von Amazon, den Bond-Katalog familienfreundlicher aussehen zu lassen.
Was auch immer die Absicht ist, die Schnitte markieren einen faszinierenden Zusammenprall zwischen moderner Sensibilität und dem waffenrauchenden Erbe des Franchise - eines, das Bond genauso definiert wie seine Martinis und Smokings.