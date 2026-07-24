Amazon Der Gaming-Fan behauptet, "es ist realistisch zu glauben, dass es eine Fortsetzung geben würde" zu 007 First Light

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Kurz nachdem 007 First Light erschienen war und sich als großer Erfolg bei Spielern weltweit erwies, entstand etwas Verwirrung, da es so aussah, als würde Amazon MGM Studios die James-Bond-Lizenz von dänischer IO Interactive übernehmen, um zukünftige Spiele der Serie intern zu steuern. Das sorgte für einen ordentlichen Aufschrei, der sich schnell beruhigte, als bestätigt wurde, dass es Verwirrungen gab und Amazon in Wirklichkeit lediglich feststellte, dass noch nichts für die Fortsetzung festgelegt war.

In den Wochen seit dieser Manie hat sich wenig verändert, was bedeutet, dass wir nicht viel mehr darüber wissen, ob IOI ein Fortsetzungsprojekt leiten wird, aber es gibt eine gute Hoffnung, zumindest wenn man die Kommentare von Amazon Gaming-Chef Jeff Gattis in einem Interview mit GamesIndustry.biz betrachtet.

Zum einen erklärte Gattis : "Wir haben nichts darüber bestätigt, wer die nächste Bond-Fortsetzung veröffentlicht oder entwickelt. Wie Hakan [Abrak, IOI-CEO] sagte, haben wir es eigentlich noch gar nicht besprochen."

Was er hinzufügte, ist: "Das Spiel ist großartig. Das ist großartig. Ich denke, es ist realistisch zu glauben, dass es eine Fortsetzung geben würde. Technisch gesehen besitzt Amazon zwar die Rechte am Spiel, aber wir werden das tun, was für das Spiel richtig ist, wir wollen nicht alles in Amazon integrieren."

Und was die Position von IOI in dieser Gleichung betrifft, unterzeichnet er die Angelegenheit mit den Worten : "Angesichts des Erfolgs dieses Projekts denke ich, dass Sie wahrscheinlich wollen, dass IOI es entwickelt."

Für alle, die sich interessieren, ob Amazon darüber nachgedacht hat, IOI zu übernehmen und das dänische Unternehmen in sein First-Party-Angebot aufzunehmen, sagte Gattis nur: "Alles ist möglich", auch wenn es "derzeit keine Gespräche darüber gibt".

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