Amazon bietet 28 kostenlose Spiele mit Prime Gaming im September an

Astro Bot und Space Marine II, die diese Woche erscheinen, stellen die Spieler bereits vor eine schwierige Wahl, aber jetzt hat Amazon Prime Gaming noch mehr Öl ins Feuer gegossen, indem es diesen Monat 28 zusätzliche Spiele zum Spielen anbietet.

Titel wie Borderlands 2, Tales from the Borderlands, Shadow of the Tomb Raider, Lego Indiana Jones, Kerbal Space Program und viele mehr werden im Laufe des Monats September verfügbar sein. Einige der Spiele sind bereits jetzt verfügbar, andere werden am 12., 19. und 26. September veröffentlicht.

Natürlich benötigen Sie ein aktives Amazon Prime-Abonnement, um diese Spiele zu erhalten, aber ansonsten können Sie sie in Anspruch nehmen. Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an: