Amazon beginnt Berichten zufolge mit dem Testen von Robotern für Lieferungen

HQ

Diejenigen, die von einer Welt ohne menschliche Interaktion träumen, könnten Glück haben, denn es scheint, dass Amazon Ihre Pakete bald mit einem humanoiden Roboter statt mit einem Menschen ausliefern könnte.

Ein neuer Bericht von The Information (der abonnentengebunden ist, Reuters-Link zum Lesen hier) sagt uns, dass Amazon in seinem Büro in San Francisco, Kalifornien, einen Indoor-Hindernisparcours gebaut hat, wo es plant, diese Roboter für Lieferungen zu trainieren.

Die Verwendung von KI-Software zum Trainieren der Roboter scheint der jüngste Schritt zu sein, in dem Amazon die Technologie einsetzt, um seine Effizienz zu steigern. Von den Lagern bis zu den Lieferungen scheint sich Amazon von der menschlichen Note zu befreien und sie durch eine metallische zu ersetzen.

Werbung: