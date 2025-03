Amanda Seyfried lehnte Marvel ab, weil sie dachte, dass Guardians of the Galaxy ein massiver Flop werden würde

HQ

James Gunn hat es geschafft, Guardians of the Galaxy dank des Erfolgs des Films von 2013 zu einem bekannten Namen zu machen – ein Projekt, an das vorher nur sehr wenige geglaubt haben. Außerhalb von Comic-Kreisen wusste kaum jemand, wer Gamora, Star-Lord, Groot oder Rocket Raccoon waren. Als die Gelegenheit, die Grünflächen-Heldin zu spielen, auf Amanda Seyfrieds Schreibtisch landete, lehnte sie ab.

Dies verriet die Schauspielerin in einem Interview mit Happy Sad Confused, in dem sie erklärte, dass das ungewöhnliche Konzept des Films - mit einem sprechenden Baum und einem Waschbären - einfach viel zu seltsam klingt. Sie war überzeugt, dass es der erste große Flop von Marvel sein würde, was sich wiederum negativ auf ihre Karriere auswirken würde.

Sie erwähnte auch, dass das starke Make-up, das für die Rolle der Gamora erforderlich war, all die Greenscreen-Arbeiten und die Tatsache, dass sie sechs Monate in London hätte leben müssen, weitere Faktoren waren, die sie letztendlich nein sagen ließen. Stattdessen wagte sie sich an Seth MacFarlanes Western-Comedy-Flop A Million Ways to Die in the West. Hoppla.

Im Nachhinein ist es natürlich 20/20, aber Seyfried sagt, dass sie ihre Entscheidung nicht bereut. Es war damals einfach die richtige Wahl für sie und sie ist zufrieden damit, wie sich ihre Karriere seitdem entwickelt hat.

Hättest du dir Seyfried als Gamora vorstellen können?