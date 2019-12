Am Wochenende wieder kostenlos durch The Crew 2 heizen

Fans vom rasanten Open-World-Racer The Crew 2 dürfen am Wochenende wieder ihre Freunde, die zu faul sind, für Ubisofts neuestes Rennspiel Geld auszugeben, zusammentrommeln. Der Publisher wird das Spiel vom 5. bis zum 8. Dezember allen Interessenten kostenlos auf PC, Xbox One und PS4 zur Verfügung stellen. Wir dürfen die volle Erfahrung genießen, dazu gehören nicht nur sämtliche Spielmodi, sondern auch die aktuellen Inhalte des Blazing-Shots-Updates. Wir fanden schon zur Veröffentlichung, dass The Crew 2 eine Menge Inhalt, eine spaßige Fahrzeugphysik und eine ziemlich schlechte Erzählung bot, wie ihr in unserem vollständigen Test nachlesen könnt. Was haltet ihr vom Spiel?

