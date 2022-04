Am Wochenende könnt ihr New World kostenlos ausprobieren

HQ

Bevor Lost Ark groß durchstartete, konnte Amazon Game Studios die gelangweilte MMORPG-Welt mit New World begeistern. Der Titel hat nach der Veröffentlichung zwar viel von seiner initialen Sogwirkung eingebüßt, doch es gibt bereits Pläne für weitere Spielinhalte und Updates. Um neue Spieler auf das Game aufmerksam zu machen, veranstaltet das Entwicklerstudio nun ein Anspielwochenende.

Zwischen dem 7. und dem 11. April (bis 19:00 Uhr) erhalten Steam-Nutzer Zugang zu allem, was die gefährliche Insel Aeternum zu bieten hat. Die neuen Leute werden auf separaten Servern spielen und können somit nicht mit den bestehenden Communities interagieren. Mikrotransaktionen sind in dieser speziellen Umgebung erst dann gestattet, nachdem ihr eine der kostenpflichtigen Verkaufsausgaben erworben habt. Eure Fortschritte werden nach dieser Aktion auf die Live-Server überspielt, falls ihr euch zum Weiterspielen entscheiden solltet. In unserer Review verrät euch Anne, ob sich der Spaß lohnt.

HQ

Quelle: Amazon Game Studios.