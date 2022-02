Am Sonntag sollten wir neue Pokémon-Nachrichten bekommen

HQ

Am Sonntag, dem 27. Februar, feiern die Pokémon-Fans den 26. Geburtstag der ersten Pokémon-Generation (Rot und Grün) in Japan. Für diesen Tag sind verschiedene Initiativen geplant, zum Beispiel wird eine neue Ausgabe "Pokémon Presents" ausgestrahlt. The Pokémon Company möchte an diesem Tag ab 15:00 Uhr für etwa 14 Minuten lang unsere Aufmerksamkeit haben, um über die Taschenmonster zu sprechen. Normalerweise ist die voraufgezeichnete Videopremiere ein Ort, an dem wir Nachrichten und Ankündigungen zu aktuellen und kommenden Pokémon-Spielen erhalten. Was uns diesmal erwartet, ist nicht ganz klar, aber die Leute wünschen sich zum Beispiel DLC-Inhalte für Pokémon-Legenden: Arceus.

Quelle: The Pokémon Company.