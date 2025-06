Am Mittwoch findet eine Nintendo Direct statt, die sich auf Donkey Kong Bananza konzentriert

HQ

Nintendo bekommt mit der Nintendo Today! -App wirklich viel für sein Geld. Der Service wurde gerade wieder einmal genutzt, um ein ziemlich aufregendes Ereignis zu bestätigen, das in ein paar Tagen stattfinden wird.

Es wurde gerade festgestellt, dass wir uns am Mittwoch, den 18. Juni, auf eine Donkey Kong Bananza -fokussierte Nintendo Direct freuen können. Der genaue Zeitpunkt für die Show wurde ebenfalls bestätigt, um zu Nintendos typischem Zeitpunkt von 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ zu passen, und was die Dauer der Direct betrifft, so haben wir diese Informationen noch nicht gehört.

Andernfalls, wenn Sie gespannt sind, mehr von dem zu sehen, was viele als Titel des Startfensters für die Nintendo Switch 2 bezeichnen, schalten Sie unbedingt ein, wenn die Show in zwei Tagen ausgestrahlt wird.