Am ersten Verkaufstag der Playstation 5 könnt ihr 100 alte PS4-Spiele auf der neuen Hardware spielen

You watching Werben

Die Playstation 5 wird abwärtskompatibel sein, allerdings gibt es mehrere "Aber". Der leitende Systemarchitekt Mark Cerny hat heute in einer technischen Präsentation die Spezifikationen der neuen Sony-Konsole vorgestellt und dabei auch ein paar Hardware-Features besprochen. Obwohl der eindimensionale Zahlenvergleich mit der Xbox Series X nicht zugunsten der Japaner auszufallen scheint, könnte das Unternehmen Microsoft in anderen Belangen eine Nasenspitze voraus zu sein.

Die Geschwindigkeit der internen SSD-Speicherchips wurde in einer Detailtiefe vorgetragen, die wir offengestanden selbst nicht ganz verstehen. Wie sich das Raytracing auf den vorhandenen Grafikspeicher auswirkt und welche Berechnungen für den Sound bereitgestellt werden, was ebenfalls Thema des Livestreams. Außerdem haben wir erfahren, dass zum Start von Playstation 5 "fast 100 der am längsten-gespielten Playstation-4-Spiele" spielbar sind. Schön, wenn man mit den Leuten auf der alten Hardware in Kontakt bleiben will. Hier die offiziellen Specs:

CPU - 8x Zen 2 Cores bei 3.5GHz (variable Frequenz)

GPU - 10.28 TFLOPs, 36 CUs bei 2.23GHz (variable Frequenz)

GPU-Architektur - Custom RDNA 2

Speicher/Interface - 16GB GDDR6/256-bit

Speicher-Bandbreite - 448GB/s

Interner Speicher Custom 825GB SSD

I-/O-Durchlauf - 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed)

Erweiterbarer Speicher - NVMe SSD Slot

Externer Speicher - USB HDD Support

Laufwerk - 4K UHD Blu-ray Drive