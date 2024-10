Am ersten Trailer für Superman wird derzeit gearbeitet

HQ

Wie wir euch erst kürzlich verraten konnten, dauert es nicht mehr allzu lange, bis der erste Trailer für den kommenden Superman Film veröffentlicht wird, auch wenn es nicht in den nächsten Tagen dazu kommen wird. Genau das sagte DC-Chef, Autor und Regisseur James Gunn auf der diesjährigen New York Comic Con dazu:

"Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen Trailer sehen, aber es wird auch nicht so bald sein."

Und jetzt bestätigt Gunn, dass die Produktion des ersten Trailers in vollem Gange ist, und da es sich um ein sehr wichtiges Projekt für DC handelt (der Film ist mehr oder weniger der Startschuss für das neue DCU), ist Gunn selbst an der Erstellung des Trailers beteiligt, etwas, das normalerweise in der Verantwortung der Marketingabteilung liegt.

Via Threads bestätigt Gunn, dass der Trailer noch nicht fertig ist, aber dass er persönlich am Wochenende daran gearbeitet hat. Wann genau er tatsächlich gezeigt wird, wissen wir nicht, aber der Super Bowl Anfang Februar wäre eine vernünftige Vermutung gewesen – das passt aber nicht ganz zu Gunns Aussage.