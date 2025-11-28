Am Ende läuft alles darauf hinaus... The Strangers: Chapter 3 kommt im Februar in die Kinos

Es ist tatsächlich ein Trend geworden, dass Horrorfilme zu Beginn des Kalenderjahres erscheinen, wahrscheinlich um sicherzustellen, dass die Filme digital und im Streaming verfügbar und bereit sind, wenn die gruselige Saison Monate später beginnt. Zu diesem Zweck wissen wir bereits, dass wir mit Send Help, Scream 7 und The Bride bis Anfang März rechnen können, und nun stößt ein weiterer Horrorfilm zu dieser Sammlung.

Lionsgate hat enthüllt, dass das dritte und letzte Kapitel von The Strangers am 6. Februar 2026 in die Kinos kommt. Nach der Namenskonvention früherer Teile wird dieser Film einfach The Strangers: Chapter 3 heißen, und was er bieten wird: Der Teaser-Trailer zeigt, dass Hauptdarstellerin Madelaine Petsch erneut mit gewalttätigen maskierten Personen zu tun hat und alles tun wird, um zu überleben.

Da die Premiere bevorsteht, schaut euch unten den Teaser-Trailer zum Film an, mit der Erwartung, dass der vollständige Trailer in den kommenden Wochen oder vielleicht Anfang des neuen Jahres erscheint.