Am Ende des Sommers taktiert Lost Eidolons PC und Xbox-Konsolen

Das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel Lost Eidolons möchte im dritten Quartal dieses Jahres auf PC und Xbox-Konsolen an den Start gehen. Das Spiel wirft euch einen viel zu hübschen Söldner vor die Füße, der sich in einem mittelalterlichen Bürgerkrieg durchschlagen muss. Angereichert wird das Setting mit übernatürlichen Fähigkeiten und jeder Menge Monster, die ihr in groß angelegten Taktikkämpfen überwinden müsst. Einen kleinen Ersteindruck bekommt ihr unten im Video und das könnte sich vor allem für erwachsene Fire-Emblem-Fans lohnen.

