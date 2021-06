Am 31. Oktober schließt Magic: Legends seine Pforten

Schlechte Nachrichten für Fans des MMORPGs Magic: Legends, das im März sein Beta-Stadium erreicht hat. Laut einer Ankündigung der Entwickler Cryptic Studios und Publisher Perfect World Entertainment wird das Spiel am 31. Oktober 2021 eingestellt. Bis zu diesem Tag soll Magic: Legends spielbar bleiben, der In-Game-Store "Zen Shop" wurde bereits geschlossen. Diejenigen, die während der Beta-Phase Geld investiert haben, sollen eine volle Rückerstattung erhalten.

Auszug aus dem Text von Executive Producer Steve Ricossa:

"Unsere Vision für Magic: Legends hat ihr Ziel verfehlt, trotzdem sind wir stolz auf das Erreichte. [...] Wir haben mehrere wichtige Lektionen gelernt, die bei zukünftigen Entwicklungen der Cryptic Studios von Nutzen sein werden. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei all den Spielern, die sich mit uns in dieses Multiversum begeben und während der Alpha und Beta mit wertvollem Feedback versorgt haben. Ohne Euch wären wir nicht so weit gekommen!"