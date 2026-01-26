Am 29. Januar wird es einen Nintendo Direct geben, aber für einen anderen spezifischen Titel

HQ

Nintendo scheint mit Nintendo Direct-Shows überzuquellen, obwohl die, die gerade angekündigt wurde, keine allgemeine Präsentation der Spiele im Frühjahr für Switch und Switch 2 sein wird, sondern – erneut nach der gestrigen Präsentation zu Super Mario Galaxy: The Movie – ein Stream, der mit einem bestimmten Titel verlinkt ist. Welches? Tomodachi Life: Living the Dream, die im zweiten Quartal für beide Plattformen veröffentlicht wird.

Am Donnerstag, den 26., um 15 Uhr MEZT wird die Live-Präsentation des Spiels, das nach einem Jahrzehnt zurückkehrt und mit seiner Ankündigung im letzten Jahr für Aufsehen sorgte, neue Details enthüllen und, sofern keine Katastrophen eintreten, ein festgelegtes Veröffentlichungsdatum.

Da diese beiden Nintendo Directs in schneller Folge direkt hintereinander stehen, glaubst du immer noch, dass Nintendo nächste Woche eine dritte allgemeine Präsentation für den gesamten Katalog abhalten wird, die mit dem Quartalsbericht zusammenfällt?