Am 21. Februar 2020 kommt The Last of Us: Part II

Auf der E3 hat Sony eine fantastische Gameplay-Präsentation zu The Last of Us: Part II demonstriert, in der Ellie ein junges Mädchen namens Diana küsste. Dieses Mädchen wird ein zentraler Aspekt vom zweiten Teil sein, da sie Ellies treibende Motivation zu sein scheint (neben ihrem unerschütterlichen Überlebenswillen). Wir haben in einem neuen Trailer gesehen, wie die jungen Mädchen von einer lebendigen Siedlung in die verschneite Wildnis reiten und voneinander getrennt werden. Das Wiedersehen verläuft für beide sicherlich anders als erwartet, jedenfalls entschließt sich Ellie anschließend dazu, einen Mann zu jagen, der allerdings von einer gefährlichen Gruppierung geschützt wird. Gegen diese Halunken muss sie sich aber nicht alleine durchschlagen, da ihr Joel helfen wird. Als Erscheinungsdatum für The Last of Us: Part II wurde der 21. Februar 2020 genannt.

