Alzara Radiant Echoes hat sein Kickstarter-Ziel in zwei Tagen übertroffen

Es gibt viele JRPG-Optionen, so dass es schwierig sein kann, zu verstehen, welche es wert sind, im Auge behalten zu werden. Eines, das es definitiv wert zu sein scheint, beachtet zu werden, ist Studio Camelia 's Alzara Radiant Echoes, wobei es sich um ein JRPG handelt, das von einem französischen Team entwickelt wurde, das von berühmten Titeln wie Golden Sun und Final Fantasy X inspiriert wurde.

HQ

Das Spiel soll irgendwann im Jahr 2026 auf PC und Konsolen erscheinen, und mit Blick auf dieses Veröffentlichungsfenster hat der Entwickler in letzter Zeit eine Kickstarter durchgeführt, um zusätzliche Mittel für das Projekt zu sichern. Die Fans wollten eindeutig ihr Interesse an dem Spiel bekunden, denn obwohl es zum Zeitpunkt des Schreibens erst seit wenigen Tagen aktiv ist, hat Alzara Radiant Echoes sein Basisziel bereits übertroffen und begonnen, mehrere Stretch Goals abzuhaken. Bisher hat das Spiel 142.000 Pfund von fast 3.000 Unterstützern eingenommen, und die Kampagne wird sogar noch weitere 15 Tage aktiv bleiben.

Da die Finanzierung bereits gesichert ist, wurde das Spiel nicht nur per Crowdfunding finanziert, sondern erhält nun auch eine englische Sprachausgabe, der berühmte japanische Komponist Motoi Sakuraba wird am gesamten Soundtrack arbeiten, ein Kampfmanagementsystem wird eingebaut und zweifellos wird auch der In-Game-Kodex bald enthalten sein.

In der Beschreibung heißt es: "Alzara Radiant Echoes ist ein rundenbasiertes JRPG, das sich von beliebten Klassikern des Genres inspirieren lässt, darunter Golden Sun und Final Fantasy X. In einer fantastischen Welt, in der die Kraft der vier Elemente mit Themen wie Kameradschaft und Einheit verflochten ist, begibst du dich an der Seite von Kayla und ihren Verbündeten auf eine epische Reise. Gemeinsam verfügen sie über Elementarmagie und kombinieren nahtlos ihre Fähigkeiten, um beeindruckende neue Kräfte zu entfesseln."

Sie können hier auf die Kickstarter-Seite gehen, um mehr über Alzara Radiant Echoes zu erfahren und sogar für das Spiel zu spenden, wenn Sie möchten.