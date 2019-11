Alyx: Valve verschifft "VR-Einstieg in Half-Life-Serie" im März 2020

Valve hat Anfang dieser Woche das VR-Spiel Half-Life: Alyx offiziell angekündigt, nachdem bereits am Wochenende Berichte dazu aufgetaucht sind. Es mag nicht das große dritte Kapitel sein, auf das viele Spieler jahrelang gewartet haben, doch schlecht sieht es nicht aus, wie wir heute erfahren haben. Das Game wird als "Virtual-Reality-Einstieg in die Half-Life-Reihe" bezeichnet und soll im März nächsten Jahres auf Steam erscheinen. Half-Life: Alyx soll ein vollständiges Spielerlebnis in voller Länge werden und mit allen PC-basierten VR-Headsets kompatibel sein.

Die Geschichte spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, es ist also ein Prequel. Alyx Vance und ihr Vater Eli widersetzen sich der Besetzung der Erde und wir übernehmen die Rolle der Titelheldin Alyx. Der erste VR-Ableger der Serie wurde zwar im Hinblick auf die virtuelle Realität entwickelt, soll jedoch "alle Merkmale eines klassischen Half-Life-Spiels" aufweisen, so Valve. Dazu gehören Erforschung, Kämpfe, Rätsel und eine Geschichte mit ikonischen Charakteren.

"Jeder bei Valve freut sich darauf, in die Welt von Half-Life zurückzukehren", schreibt Valve-Gründer Gabe Newell. "VR hat uns mit Energie versorgt. Wir haben viel in die Technologie investiert. Aber wir sind auch Spieleentwickler und es ist genauso aufregend, sich einem VR-Spiel zu widmen, das ehrgeizig ist. Dass das in Form von Half-Life geschieht, ist der Höhepunkt vieler Dinge, die uns sehr am Herzen liegen: Wirklich großartige Spiele, Spitzentechnologie und offene Plattformen. Wir können es kaum erwarten, dass die Leute das selbst erleben."

Die Source-2-Engine von Valve macht Half-Life: Alyx auf SteamVR möglich und es gibt offizielle Medien-Assets, die wir in Kürze einbinden werden. Das Game kann ab sofort zum Vollpreis vorbestellt werden, ist für Besitzer der VR-Headsets Valve Index sogar kostenlos.