Alysa Lius Erfolg ist inspirierend und "aus psychologischer Sicht interessant", sagt die Tennis-Weltranglisten-2

Alysa Liu wurde während der Olympischen Winterspiele letzten Monat zu einer Internetsensation, gewann Goldmedaille im Eiskunstlauf und berührte Millionen von Menschen, war begeistert von ihrem Charisma und ihrer ansteckenden guten Einstellung sowie dem persönlichen Erfolg, den die Goldmedaille mit sich brachte: Die 20-jährige amerikanische Läuferin hatte beschlossen, mit nur 16 Jahren in den Ruhestand zu gehen, nach den letzten Olympischen Winterspielen 2022 aufgrund eines Burnouts, kehrte aber stärker zurück als je zuvor.

Ihre inspirierende Geschichte hat auch andere Sportarten erreicht, und die Tennisspieler Iga Swiatek und Coco Gauff sagten, sie sei eine Inspiration. "Ich habe nicht mit ihr gesprochen... Aber es ist wirklich inspirierend. Ich werde mich noch lange daran erinnern", sagte die Weltranglistenzweite Swiatek in einem Interview vor Indian Wells und sagte, sie habe Liu bereits vor ihrem Rücktritt vor vier Jahren verfolgt.

"Ich habe Liu gewinnen sehen, obwohl sie tatsächlich Probleme hatte, zum Beispiel war sie ausgebrannt und musste aufhören, und jetzt scheint sie alles, was sie tut, zu tun, um Spaß zu haben und ihre erstaunlichen Fähigkeiten auf eine Weise zu zeigen, die sie glücklich macht", sagte Swiatek und beschrieb ihren Erfolg als "super interessant aus psychologischer Sicht" (laut Reuters).

Als jemand, der ebenfalls in sehr jungen Jahren bekannt wurde, als sie sich mit nur 15 Jahren für Wimbledon 2019 qualifizierte, sagte die Nummer 4 der Welt, Coco Gauff, dass sie verstehen könne, was Liu durchgemacht habe, und ihre ganze Geschichte sei "super inspirierend". "Ich würde nicht sagen, dass ich Burnout erlebt habe, aber es gibt Zeiten, in denen man mental einfach müde davon ist und das Gefühl hat, etwas zu tun und nicht zu wissen, warum.Ich habe mich gefreut, sie als diese Stimme zu sehen, die unausgesprochene Dinge sagt, die Sportler denken, aber vielleicht Angst haben zu sagen."