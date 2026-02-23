Alysa Liu würde sich sehr freuen, eine Fortnite -Haut zu bekommen

HQ

Neue Gastauftritte werden weiterhin für Fortnite veröffentlicht. Es scheint keinen Charakter oder eine Person zu geben, die nicht für Epics Battle Royale geeignet ist, denn jeder ist willkommen... Solange sie berühmt genug sind.

Wer ist also der nächste Charakter oder die nächste Person, die ins Spiel einsteigt? Leider wissen wir es nicht, aber wir kennen jemanden, der es lieben würde und der daher wahrscheinlich früher als später auftauchen wird. Wir sprechen hier von der aufstrebenden amerikanischen Star Alysa Liu, die vor ein paar Tagen Gold im Eiskunstlauf der Frauen gewann und seitdem mit ihrer positiven Lebenseinstellung und Ausstrahlung die sozialen Medien dominiert.

In einem Interview mit USA Today wurde sie gefragt, ob sie die beste Fortnite -Spielerin der Welt sein möchte, antwortete jedoch, dass sie das nicht ansprechen würde, weil sie dann jedes Match gewinnen würde und die Aufregung verschwinden würde. Aber als sie gefragt wurde, ob sie als Fortnite Skin verewigt werden wolle, strahlte sie auf und sagte:

"Ich würde mich sehr freuen, Fortnite eine Haut an mir zu machen! Ich würde es kaufen!"

Das Team von Epic ist normalerweise gut in Kollaborationen, und das ist der PR-Abteilung wahrscheinlich nicht entgangen, die vermutlich bereits voll im Einsatz ist, um den Ball ins Rollen zu bringen. Würdest du einen Alysa Liu-Skin kaufen, wenn/falls er verfügbar wird?