Alysa Liu begeisterte die Zuschauer bei den Olympischen Winterspielen Milano-Cortina und gewann am Donnerstag Gold im Eiskunstlauf der Frauen, wobei sie wahrscheinlich die letzte Goldmedaille der USA bei den Spielen gewann – Lius zweite Goldmedaille bei diesen Spielen nach dem Teamwettbewerb am 6. Februar. Liu lief zu der Musik von Donna Summer, MacArthur Park Suite, und erzielte insgesamt 226,79 Punkte mit einer Serie von sieben Dreisprungen.

Liu wurde die erste Amerikanerin, die seit Sarah Hughes 2002 eine individuelle Goldmedaille im Eiskunstlauf gewann, und die erste Frau, die eine Einzelmedaille im Eiskunstlauf für die USA seit Sasha Cohen 2006 gewann.

Alysa Liu beendete 2022 im Alter von 16 Jahren ihre Karriere, kehrte jedoch zurück und wurde Weltmeisterin und Olympiasieger

Liu, 20 Jahre alt, wurde eine der jüngsten Läuferinnen, die mehrere nationale Titel in den USA gewannen, beendete jedoch mit 16 Jahren nach den Olympischen Spielen 2022 in Peking seine Eislaufkarriere, weil das Eislaufen den Großteil ihres Lebens einnahm und es ihr manchmal keinen Spaß machte. 2024 kehrte sie jedoch zurück und übernahm mehr kreative Kontrolle bei ihren Entscheidungen, was zu ihrer ersten Weltmeisterschaft 2025 in Boston führte und sich damit von der Bronzemedaille verbesserte, die sie 2022 bei den Weltmeisterschaften gewonnen hatte.