Alundra-Schöpfer Yasuhiro Ohori nimmt am BCN Game Fest teil, wenn das Oktober-Event weitere besondere Gäste und Publisher ankündigt

HQ

Yasuhiro Ohori, der Regisseur von Matrix Softwares beliebtem Action-RPG Alundra, wird einer der Hauptstars sein, die am BCN Game Fest am 10. und 12. Oktober in Barcelona teilnehmen. Der legendäre japanische Schöpfer, der bei Alundra und seiner Fortsetzung Regie führte, nachdem er an 16-Bit-Klassikern wie Landstalker und Dragon Quest V gearbeitet hatte, wird ein Panel haben, das Retro- und PSX JRPG-Fans nicht verpassen sollten, wie Gamereactor jetzt bestätigen kann.

Ohori-san gesellt sich zu den bereits bestätigten Referenten und Gästen wie Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube und Bowen Shi (folgen Sie dem Link oben, um weitere Informationen zu erhalten).

Publisher, die am BCN Game Fest 2025 teilnehmen.

BCN Game Fest: Bestätigte Publisher

Die Veranstaltung hat auch die Liste der Verlage aktualisiert, die am Festival teilnehmen werden, um entweder einen Blick auf die Pitches der europäischen Indie- und AA-Teams zu werfen oder ihre neu veröffentlichten Titel (oder beides) zu präsentieren. Die Liste umfasst nun unter anderem die folgenden Unternehmen:



PQube



Kowloon/Kepler



Yogscast



Heller Schachzug



Super Rare Spiele



Devolver Digital



Entalto



ByteRocker



Firesquid/Glühbirnen-Crew



Mikroide



Wunderbar



Brennpunkt



Jandusoft



Geheimer Modus



Erebor Kapital



Fabrik Kando



Mannschaft17



Versteckte Falle



101EP



Flynn's Spielhalle



BCN Game Fest: Einige brandneue Spiele, die exklusiv in spielbarer Form präsentiert werden



Duskfade von Weird Beluga



Denshattack! von Undercoder



Maler Boss Paradies von The Behemoth



Starfinder: Afterlife von Epictellers



Gnaughty Gnomes, von Sand Castles Studio



Yasuhiro Ohori nimmt am BCN Game Fest 2025 teil.

Als Teil der zusätzlichen Gaming-Aktivitäten kündigt das BCN Game Fest auch den allerersten Stopp der My Famicase Exhibition in Europa an, bei der das 20-jährige Bestehen mit einer Auswahl von 250 retro-gefüllten Cartridges gefeiert wird, was Barcelona nach Tokio und Los Angeles zur dritten Station der Ausgabe 2025 macht. Darüber hinaus geben die neuen Open Screen und Experimental Corner Entwicklern eine neue Möglichkeit, ihr Handwerk zu zeigen bzw. nicht-traditionelle interaktive Projekte zu enthüllen.

Das BCN Game Fest kehrt mit einer starken Auswahl an Branchenvertretern, großen Publishern und einzigartigen Erlebnissen zurück und positioniert Barcelona erneut als wichtigen Treffpunkt für Gaming-Profis und -Enthusiasten. Gamereactor wird als offizieller Medienpartner über das dreitägige Event berichten und euch exklusive Einblicke von Hunderten von Entwicklern geben, die zusammengekommen sind.