Alundra-Schöpfer Yasuhiro Ohori nimmt am BCN Game Fest teil, wenn das Oktober-Event weitere besondere Gäste und Publisher ankündigt
Kepler, Bandai Namco, Focus und Team17 sowie der traditionelle IndieDevDay-Partner Devolver Digital gehören zu den Unternehmen, die bereit sind, sich sowohl neue Indie/AA-Pitches anzusehen als auch ihre neuen Spiele zu präsentieren.
Yasuhiro Ohori, der Regisseur von Matrix Softwares beliebtem Action-RPG Alundra, wird einer der Hauptstars sein, die am BCN Game Fest am 10. und 12. Oktober in Barcelona teilnehmen. Der legendäre japanische Schöpfer, der bei Alundra und seiner Fortsetzung Regie führte, nachdem er an 16-Bit-Klassikern wie Landstalker und Dragon Quest V gearbeitet hatte, wird ein Panel haben, das Retro- und PSX JRPG-Fans nicht verpassen sollten, wie Gamereactor jetzt bestätigen kann.
Ohori-san gesellt sich zu den bereits bestätigten Referenten und Gästen wie Marijam Didžgalvytė, Zoe Nguyen Thanh, Sithe Ncube und Bowen Shi (folgen Sie dem Link oben, um weitere Informationen zu erhalten).
BCN Game Fest: Bestätigte Publisher
Die Veranstaltung hat auch die Liste der Verlage aktualisiert, die am Festival teilnehmen werden, um entweder einen Blick auf die Pitches der europäischen Indie- und AA-Teams zu werfen oder ihre neu veröffentlichten Titel (oder beides) zu präsentieren. Die Liste umfasst nun unter anderem die folgenden Unternehmen:
- PQube
- Kowloon/Kepler
- Yogscast
- Heller Schachzug
- Super Rare Spiele
- Devolver Digital
- Entalto
- ByteRocker
- Firesquid/Glühbirnen-Crew
- Mikroide
- Wunderbar
- Brennpunkt
- Jandusoft
- Geheimer Modus
- Erebor Kapital
- Fabrik Kando
- Mannschaft17
- Versteckte Falle
- 101EP
- Flynn's Spielhalle
BCN Game Fest: Einige brandneue Spiele, die exklusiv in spielbarer Form präsentiert werden
- Duskfade von Weird Beluga
- Denshattack! von Undercoder
- Maler Boss Paradies von The Behemoth
- Starfinder: Afterlife von Epictellers
- Gnaughty Gnomes, von Sand Castles Studio
Als Teil der zusätzlichen Gaming-Aktivitäten kündigt das BCN Game Fest auch den allerersten Stopp der My Famicase Exhibition in Europa an, bei der das 20-jährige Bestehen mit einer Auswahl von 250 retro-gefüllten Cartridges gefeiert wird, was Barcelona nach Tokio und Los Angeles zur dritten Station der Ausgabe 2025 macht. Darüber hinaus geben die neuen Open Screen und Experimental Corner Entwicklern eine neue Möglichkeit, ihr Handwerk zu zeigen bzw. nicht-traditionelle interaktive Projekte zu enthüllen.
Das BCN Game Fest kehrt mit einer starken Auswahl an Branchenvertretern, großen Publishern und einzigartigen Erlebnissen zurück und positioniert Barcelona erneut als wichtigen Treffpunkt für Gaming-Profis und -Enthusiasten. Gamereactor wird als offizieller Medienpartner über das dreitägige Event berichten und euch exklusive Einblicke von Hunderten von Entwicklern geben, die zusammengekommen sind.