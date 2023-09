Altheia: The Wrath of Aferi angekündigt

Altheia: The Wrath of Aferi wurde heute während der Tokyo Game Show von Microsoft angekündigt und sieht nach einem wirklich interessanten Abenteuer aus. Neben dem offensichtlichen PC und der Xbox kommt es auch für PlayStation und Switch, was bedeutet, dass es eine faire Chance gibt, dass Sie dieses Spiel in einem Format spielen können, das Sie besitzen.

Die Entwickler selbst sagen, dass dieses Puzzle-Abenteuer sowohl von den Klassikern von Studio Ghibli als auch von Zelda inspiriert ist, und die offizielle Zusammenfassung lautet:

"Nachdem Lili ihre Mutter an ein uraltes Übel verloren hat, will sie nichts mit dem Vermächtnis ihrer Mutter als Wächterin zu tun haben. Als Lili jedoch einen Mönch in Ausbildung namens Sadi rettet, drängt dieser sie, die traditionelle Partnerschaft von Wächtern und Mönchen wiederzubeleben und ihm zu helfen, ihre Heimat vor der mysteriösen, verderblichen Leere zu retten.

Schauen Sie sich unten den ersten Trailer an und sehen Sie, was hoffentlich etwas sein wird, das Sie sich ansehen können, wenn es "bald" veröffentlicht wird.