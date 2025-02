Ältester bekannter Holocaust-Überlebender stirbt im Alter von 113 Jahren

HQ

Rose Girone, die älteste bekannte Holocaust-Überlebende, ist im Alter von 113 Jahren verstorben und hinterlässt ein jahrzehntelanges Vermächtnis des Mutes. Die Organisation teilte mit, dass sie am Montag verstorben sei. CNN gab am Donnerstag bekannt, dass sie in einem Pflegeheim in Bellmore, New York, gestorben ist (via Reuters).

Geboren in Breslau, Deutschland, erlebte sie als junge Frau die Schrecken des Holocaust, schwanger und von ihrem Mann getrennt, als er verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht wurde. Trotz der unvorstellbaren Widrigkeiten überlebte Girone und floh später nach der Freilassung ihres Mannes mit ihrer Familie nach Shanghai.

Bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit und Besonnenheit, wurde sie zu einer Stütze für die Menschen um sie herum, einschließlich ihrer Tochter Reha Bennicasa, die sich an die Fähigkeit ihrer Mutter erinnerte, jedes Problem mit bemerkenswerter Ruhe zu lösen. Heute gibt es noch fast eine Viertelmillion Holocaust-Überlebende, etwas mehr als zehntausend leben in New York.