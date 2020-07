Alterseinstufung von Yakuza: Like a Dragon in Amerika und Europa

Wir haben noch keinen Veröffentlichungstermin für Yakuza: Like a Dragon, das in Japan bereits im Januar auf der Playstation 4 veröffentlicht wurde. Glücklicherweise scheinen wir uns der formellen Ankündigung langsam zu nähern, da das Spiel diese Woche sowohl vom europäischen Alterseinstufungsverfahren der PEGI, als auch durch das amerikanische Äquivalent der ESRB inhaltlich untersucht wurde.

Die Beschreibungen enthalten milde Spoiler, aber zusammenfassend scheint die Altersgrenze von 18 Jahren aus gutem Grund entschieden worden zu sein. Laut der PEGI-Beschreibung können sich Fans auf all das freuen, was wir von den Yakuza-Spielen erwarten, vor allem auf Flüche und Gewalt. Wahrscheinlich erfahren wir am Donnerstag auf dem Xbox Games Showcase Konkreteres.

Quelle: GamingBolt.