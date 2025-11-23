Alternative Realität: Als Nintendo seinen schlimmsten Feind erschuf

HQ

Vor einer Woche habe ich ein alternatives Szenario durchlaufen, das Microsoft möglicherweise in eine ganz andere Position mit der Xbox One bringen könnte, nachdem Sony die PlayStation-3-Generation auf sehr unsichere Weise gestartet hat. Aber natürlich gibt es noch viele weitere Gelegenheiten, bei denen kleine individuelle Entscheidungen alles hätten verändern können. Also machen wir jetzt mit einer weiteren neuen Alternativen Realität weiter.

Diesmal gehe ich ganz zurück in die 16-Bit-Ära. Denn dann geschah etwas, das enorme Konsequenzen hatte, bei dem wieder einmal eine einzige Entscheidung hinter allem stand. Nintendo blieb beim NES und beherrschte die dritte Generation mit eiserner Hand. Sega hatte mit ihrem leistungsstärkeren Master System einigermaßen Erfolg, aber das reichte einfach nicht aus. Außerdem konnten sie Mario trotz mehrerer Versuche mit ihren eigenen Maskottchen nicht mithalten.

Sega brachte den Mega Drive etwas mehr als zwei Jahre vor Nintendos Super Nintendo heraus. Ihre hervorragenden Spiele und leistungsstarken Hardware wurden ein großer Erfolg.

Sega reagierte ähnlich wie Microsoft später mit der Xbox 360, nämlich indem es unerwartet eine neue Generation frühzeitig einläutete. Und der Wechsel von 8-Bit auf Mega Drive 16-Bit war eine dieser Sachen, die ich nie vergessen werde. Ich konnte in Spielzeugläden stehen und einfach Castle of Illusion oder James Pond ansehen und denken, dass die Grafik ihren Höhepunkt erreicht hat. Und... In gewisser Weise war das vielleicht so, zumindest was die Pixelgrafik angeht, denn die 16-Bit-Ära wird weiterhin unendlich geliebt.

Der Mega Drive erschien über zwei Jahre früher als der Super Nintendo sowohl in Japan als auch in den USA (ein anderthalb Jahre Unterschied in Europa), und lange Zeit waren Generationen nur fünf Jahre – das ist also fast eine halbe Generation Unterschied. Das war auffällig. Das Super Nintendo war leistungsstärker. Der Mega Drive hatte einige Vorteile, die es trotzdem gut halten ließen, und seine schnellere CPU führte dazu, dass viele Leute oft das Gefühl hatten, dass Multi-Format-Versionen auf dem Mega Drive flüssiger seien, und Sonic the Hedgehog lief buchstäblich von Nintendo davon. Außerdem war Sega bei der Zensur nicht so wählerisch, was das Mega Drive zu einem etwas erwachseneren und cooleren Format machte.

Der Super Nintendo hatte viele technische Vorteile, aber kurz nach seiner Veröffentlichung kam der Mega-CD und machte ihn weniger attraktiv.

Das hielt eine Weile an, aber es war klar, dass Super Nintendo Segas Vorsprung immer schneller auffraß. Das zwang Sega, nach Alternativen zu suchen... oder erdrückt, Experimente und neue Dinge waren das Beste, was Sega kannte, und etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung des Super Nintendo wurde die Mega CD veröffentlicht. Ein CD-Add-on zum Mega Drive, das völlig andere Möglichkeiten eröffnete. Er hatte einen deutlich besseren Prozessor (und konnte die Mega Drive CPU als Backup nutzen) und moderne Effekte sowie eine unendliche Größe dank des CD-Formats.

Es war kein großer Erfolg, aber fast 2,5 Millionen Einheiten wurden verkauft und es gab mehrere großartige Spiele. Das bedeutete, dass der Name Sega weiterhin mit hoher Leistung, fortschrittlichem Denken und noch mehr Coolness verbunden war. Heute gilt diese Art von Produkt als völlig tot. Nach dem RAM-Kit für das Nintendo 64 würde es dauern, bis die PlayStation 4 Pro und Xbox One X wieder bessere Halbzeitleistung herausbringen, und dann dreht sich alles um voll kompatible Konsolen ohne exklusive Titel.

Leider war Sega nicht besonders gut darin, den Mega Drive zu verwalten, und liebte Zubehör fast unverhältnismäßig sehr.

Obwohl wir die Produkte im Westen selten zu sehen bekamen, war Nintendo auch sehr an Zubehör interessiert, das mit ihrer Konsole verbunden werden konnte, um die Hardware auf verschiedene Weise zu modifizieren. Zum Beispiel verfügte das Famicom (japanisches NES) über ein Diskettenlaufwerk, ein Modem, das Famicom 3D System und das Famicom Network System. Und weil der Kampf mit Sega heftig war (das ist mit Abstand der schmutzigste Konsolenkrieg, an dem ich je teilgenommen habe, Sega war verrückt – etwas, wofür sie noch mehr geliebt wurden, wenn möglich), konnten sie es sich nicht leisten, rückständig und technophob zu wirken... Falls ihr noch nicht erraten habt, was auf euch zukommt: Vielleicht beginnen diejenigen von euch mit ein paar Jahren Erfahrung zu erkennen, wohin das führt?

Nintendo kündigte an, dass sie ein CD-Add-on für den Super Nintendo veröffentlichen würden. Und diesen entwickelten sie gemeinsam mit Sony unter der Leitung von Ken Kutaragi. Das Zubehör hieß Nintendo PlayStation und wurde so weit gekommen, dass es fertige und funktionierende Prototypen (mindestens zwei bekannt) sowie Spiele gibt – eines davon war Secret of Mana.

Nintendo PlayStation. Die Zusammenarbeit, die es möglich machen würde, Super Nintendo-Spiele auf CD zu spielen. Eine Hybrid-Konsole sollte ebenfalls veröffentlicht werden – wie abgebildet – um sowohl Kassetten als auch CDs auf derselben Hardware unterzubringen. Es sind nur zwei Einheiten bekannt, die ihr Gewicht in Safran wert sind. Mindestens.

Die Vereinbarung zwischen den beiden Firmen war jedoch für Sony etwas günstiger, als Nintendo sich wohlfühlte. Unter anderem heißt es, dass Sony Spiele für die Konsole ohne Lizenzgebühren veröffentlichen wollte und dass diejenigen, die Spiele für Nintendo Playstation herausbrachten, auch Sony eine Lizenzgebühr zahlen würden. Nintendo war natürlich eben Nintendo und machte die Dinge auf ihre Weise, und 1991 wurde plötzlich bekannt gegeben, dass es keine Nintendo PlayStation geben würde, sondern stattdessen ein CD-Add-on mit dem scheinbar ruhigeren Philips machen würde.

Ken Kutaragi soll absolut wütend gewesen sein, und ein gedemütigtes Sony (vor fast 35 Jahren ein japanisches und viel kleineres Unternehmen) entschied sich wütend, das Gerät selbst zu entwickeln – und der Rest ist Geschichte. Heute ist Sony ein wahrer Riese in der Spielewelt, hat Nintendo in drei seiner letzten fünf Konsolengenerationen geschlagen und hält zudem den Rekord für die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Wie bei Microsofts Fehltritten nach Mattrick, der sich auf einige Spieleserien und Kinect konzentrierte, war es die eigene Dummheit, die es einem Konkurrenten ermöglichte, voranzutreten.

Nintendos fast epischer Verrat veranlasste Sony, stattdessen dieses Stück zu veröffentlichen. Sony hatte begonnen, Kapazitäten für eigene Spieleentwicklung aufzubauen, aber sie hätten dieses Projekt nie nur ein oder zwei Jahre nach Nintendo PlayStation gestartet, wenn die Zusammenarbeit bereits im Gange gewesen wäre – absolut ausgeschlossen.

Also... Spiel mit der Idee, dass Nintendo anders gehandelt und Sony nicht enttäuscht hat, und die Nintendo PlayStation herausgebracht hat. Es wäre also ein CD-Add-on gewesen. Segas Pendant verkaufte sich etwas über zwei Millionen Mal. Wie viele hätte das erreichen können? Vielleicht drei Millionen Einheiten, sagen wir sogar vier. Sicher, das hätte Nintendo etwas Kontrolle gekostet, aber es hätte dazu geführt, dass Sony die PlayStation in der nächsten Generation oder zumindest viel später nicht mehr veröffentlicht hätte. Obwohl wir nicht wissen, wie der Vertrag geschrieben wurde, gab es definitiv eine Klausel, die besagte, dass Sony zwar kooperierte, aber nicht gegen Nintendo konkurrieren durfte.

Wenn Sony nach der Nintendo-PlayStation-Generation eine eigene Konsole herausbringen wollte, wäre das natürlich möglich gewesen, aber es wäre mehrere Jahre später gewesen, und es ist nicht sicher, ob sie den Namen PlayStation hätten verwenden können. Das hätte wiederum bedeutet, dass Final Fantasy VII höchstwahrscheinlich ein Nintendo-PlayStation-Spiel gewesen wäre, und ob Square dann Nintendo verlassen hätte, ist höchst unklar. Sega wäre wahrscheinlich ein oder zwei Jahre lang so gut wie allein mit ihrem Saturn gewesen, da der Super Nintendo eine verlängerte Lebensdauer erhielt, und er wäre wahrscheinlich beliebter geworden (vielleicht hätte Square sich stattdessen mit ihnen zusammengetan?).

Saturn war eine sehr gute Konsole, aber besser in 2D als in 3D, während Sonys Pendant im letzteren Bereich glänzte und weniger kostete.

Wo Serien wie Resident Evil, Tekken und andere schließlich auftauchten, werden wir natürlich nie erfahren, aber hätte Nintendo PlayStation die Zeit verloren, hätten wir entweder eine weitere Zusammenarbeit oder eine Nintendo- und eine Sony-Konsole zur gleichen Zeit erschienen, falls die Zusammenarbeit gescheitert wäre – das hätte wiederum bedeutet, dass Sony nicht den einjährigen Vorsprung übernommen hätte (den Nintendo durch den Start von Virtual Boy auszugleichen versuchte), den PlayStation hatte auf dem Nintendo 64. Außerdem wäre Nintendo dann an Discs gewöhnt und möglicherweise Kassetten ignoriert worden.

Eine ganz andere Welt. Ein stärkerer Sega, ein Nintendo, das nicht aktiv seinen schlechtesten Konkurrenten geschaffen hatte, ein Sony, das wahrscheinlich nicht annähernd so mächtig gewesen wäre, wie es wurde. In dieser Ära versuchten viele Unternehmen, eigene Konsolen auf den Markt zu bringen – Amiga CD32, Pippin, Jaguar, Neo Geo CD, CDI, 3DO – aber keiner hatte Erfolg außer Sony, die zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Produkt kamen (Saturn war nicht ganz auf dem Niveau und sehr teuer, Nintendo war über ein Jahr zu spät). Wie gut hätten sie abgeschnitten, wenn sie zu einer anderen Zeit mit einem anderen Produkt gekommen wären? Ich sage nicht, dass es unbedingt so schlimm gewesen wäre wie andere Elektronikgiganten wie Apple (Pippin), Panasonic (3DO), Philips (CDI) oder Microsoft (Xbox) – aber ich glaube definitiv nicht, dass es annähernd so gut gewesen wäre.

Auch Panasonic versuchte sich an einer Konsole, und der 3DS schnitt anfangs recht gut ab. Es gab viele andere Optionen, aber Sony war zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort. Ohne das... Wer weiß, wie es gewesen wäre?

Mein Fazit ist also, genau wie bei Xbox 360 gegen PlayStation 3, dass es Nintendo selbst war, das einen Fehler gemacht und seinen schlimmsten Feind geschaffen hat. Die Entscheidung, die sie dort und damals 1991 trafen, prägte das gesamte Erbe der Spielewelt, und hätten sie wie beabsichtigt weitergemacht, hätten wir heute einen Markt gehabt, der nicht einmal dem ähnelt, den wir heute haben. Vielleicht hätte Sony als Konsolenhersteller existiert, vielleicht wäre stattdessen ein anderer Elektronikriese aufgetreten. Vielleicht wären es immer noch Sega und Nintendo in ihrer besten Form gewesen, und wenn Microsoft nicht von Sonys Erfolg mit der PlayStation verängstigt gewesen wäre, glaube ich nicht, dass sie sich jemals die Mühe gemacht hätten, die Xbox zu bauen. Eine andere Welt. Eine alternative Realität.