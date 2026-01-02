Alternative Realität: Als die PS3 beinahe Sony versenkt hätte (aber von Microsoft gerettet wurde)

HQ

Die Spielewelt ist natürlich voller Ereignisse, die ganz anders hätten sein können. Das sind oft Fehler, die die gesamte Geschichte der Konsolen, wie wir sie kennen, verändert hätten, und oft war es nicht einmal das Unternehmen, das gelitten hat, das die Geschichte richtiggestellt hat, sondern die Ungeschicklichkeit eines anderen, einfach die Unfähigkeit, von einer entstandenen Situation Kapital zu schlagen.

Ich dachte, ich nehme mir die Freiheit, ein weiteres alternatives Szenario zu bieten, wie die Dinge in der Spielgeschichte hätten ausgehen können, mit ein wenig, ein wenig besserer Weitsicht. Das gesagt, beginnen wir mit Sonys Rettung nach der PlayStation 3, der Konsole, auf der vieles endgültig hätte enden können, sie aber unfreiwillig von Microsoft gerettet wurde.

Die PlayStation 3 stand kurz davor, mit einem Bananen-Controller auf den Markt zu kommen, und das Internet wurde bei ihrer Premiere mit Memes über die Konsole überschwemmt. Es war ein harter Kampf.

Sony ging aus der sogenannten sechsten Generation (Dreamcast, Gamecube, PlayStation 2 und Xbox) mit der meistverkauften Konsole aller Zeiten, der PlayStation 2, hervor. Das Vertrauen war groß, und sie hatten sogar eine tragbare Spielekonsole, die PSP, auf den Markt gebracht, die Nintendo selbst herausforderte. Aber vielleicht war das Selbstvertrauen etwas zu viel. Ein ganzes Jahr nach der Xbox 360 brachten sie eine Konsole heraus, für die sie als hoffnungslos galt, Spiele zu entwickeln, was dazu führte, dass sie mit einer Konsole festsaßen, die in der Premiumversion 599 Dollar kostete...

Werbung:

Sony hatte PlayStations Vater Ken Kutaragi freie Hand beim Bau der Hardware gegeben, was zu einer spezialisierten und sehr japanischen Erfindung führte, während die eher PC-bezogene Xbox 360 als leicht zu entwickeln galt und online komplett dominierte. Extrem wichtige Spiele wie Call of Duty, Skyrim, Red Dead Redemption und andere sahen auf Microsofts Konsole deutlich besser aus als auf der PlayStation 3.

Grafikvergleiche waren in dieser Generation enorm wichtig, und die PlayStation 3 verlor praktisch jedes Mal, obwohl sie auf dem Papier bessere Leistung bot und einen deutlich höheren Preis bot.

Es waren schwierige Jahre für Sony, mit der richtigen kalten Dusche, als die Xbox 360 viele schwere japanische Rollenspiele bekam und für einen Herbst die PlayStation 3 in Japan übertraf. In Gaming-Foren wie Neogaf war es, als wäre die Hölle zugefroren, und die Leute konnten es nicht glauben. Es war jahrelang eine Binsenweisheit, dass Japaner keine westlichen Konsolen wollten. Die Wahrheit war wahrscheinlich nur, dass sie Spiele wollten, die ihnen gefielen, und wenn das kam, strömten sie herum. Als außerdem bestätigt wurde, dass Final Fantasy XIII auf Xbox 360 erscheinen würde, nachdem die Serie (mit sehr gelegentlichen Spin-offs und Final Fantasy XI) fast 15 Jahre lang PlayStation-exklusiv gewesen war – explodierten und implodierten Spieleforen auf der ganzen Welt... Gleichzeitig.

Hier hätte die Geschichte radikal anders sein können. Peter Moore kam von Sega und kannte Gamer besser als jeder andere Top-Manager. Dass die Konsole so gut lief und genau die Spiele und Dienstleistungen erhielt, die sie brauchte, muss immer noch ihm zugeschrieben werden. Er war der Boss. Und wie Reggie Fils-Aime war er ein Fan von öffentlichen Auftritten, die Leute liebten sein Showmanship. Es gab große Überraschungen, Tattoos, phänomenale Spiele (Gears of War und Halo 3 nur ein Jahr auseinander), unglaubliche Drittanbieter-Exklusivtitel wie Bioshock und Mass Effect sowie zeitlose Exklusivtitel wie The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Rising, Splinter Cell: Conviction und vieles mehr.

Werbung:

Die Xbox 360 ging ständig kaputt, und viele mussten ihre Konsolen mehrmals zurückgeben. Die Tatsache, dass es dort nicht endete (was fast surreal ist), zeigt, wie beliebt die Konsole war und wie schwach Sonys Alternativen waren.

Natürlich gab es den Roten Ring des Todes – aber selbst dieser schwerwiegende Fehler wurde nur dank unglaublicher Arbeit von Moore heraufbeschworen, verdrängt und akzeptiert. Das sagt etwas darüber aus, wie beliebt die Xbox 360 tatsächlich war. Moore verließ Xbox jedoch 2007, nachdem ihm die Position des Sportchefs bei EA angeboten wurde. Aber tun wir mal so, als wäre er noch zwei Jahre geblieben. Mit Moores konsequentem Fokus auf die richtigen Dinge, Popularität und Verständnis der Branche hätte sich dieser Schwung für die Xbox 360 wahrscheinlich fortgesetzt.

Aber... Das tat es nicht. Stattdessen kam die Falle, die Microsoft sich im Grunde selbst gestellt hatte, und rettete Sony. So trat Peter Moore 2007 als Xbox-Boss zurück und wurde durch Don Mattrick ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits mehrere Brötchen im Ofen, gebacken nach Moores Rezept, die fertig sein würden, sodass sie ein oder zwei Jahre später von seinen Ideen lebten, aber Mattrick entschied sich früh, die Wii mit Kinect herauszufordern und alle seine Studios dazu zu bringen, Kinect-Spiele zu machen, während alle exklusiven Drittanbieter-Deals auch Kinect und nicht attraktive AAA-Titel betrafen. Außerdem entschied er, dass sich Xbox nur auf Fable, Forza, Gears of War und Halo konzentrieren sollte. Das brachte die Spieler dazu, sich zurückzulehnen; nichts davon wurde geschätzt und Sony begann, aufzuholen. Und nachdem Fans Microsoft nach Jahren des Missmanagements den Rücken gekehrt hatten, brachte er die Xbox One mit verpflichtendem Kinect zu einem höheren Preis und mit geringerer Leistung als die PlayStation 4 heraus, komplett mit idiotisch komplizierten Regeln für Gebrauchtspiele und Spieleausleihen sowie einem großen Fokus auf TV, TV, TV... und Sport.

Nachdem die Wii ein großer Erfolg wurde, versuchten sowohl Microsoft als auch Sony, das Konzept zu kopieren. Microsoft ist wirklich voll und ganz eingestiegen, während Sonys Alternative schlechter abschnitt, was bedeutete, dass sie keine unnötigen Ressourcen investierten und versuchten, Fans zum Kauf von Move zu zwingen.

Hätte Moore weitermachen dürfen oder jemand Kompetenteres als Mattrick übernommen, hätten Xbox-360-Spieler wahrscheinlich mehr Exklusivspiele genießen können, die die Leute wirklich wollten, einen weiteren Fokus auf Japan und vielleicht einen Aufkauf. Moore spielte auch gerne ein wenig schmutzig und entschied sich oft, "Waffen" anzugreifen, die Sony hatte, um das, was damit verbunden war, Xbox-kompatibler wirken zu lassen, nicht zuletzt Grand Theft Auto IV (ähnlich wie Sony später mit der Call of Duty-Reihe). Natürlich hätte auch jemand, der die Branche besser verstanden hat, erkannt, dass Kinect zwar ein Erfolg war, es aber eine lockere Sache war und auch so behandelt werden musste. Außerdem langweilen sich die Leute mit denselben Spielen, neue werden gebraucht.

Am Ende waren PlayStation 3 und Xbox 360 Kopf an Kopf, als es Zeit für eine neue Generation war. Der Unterschied war, dass PlayStation-3-Spieler gegen Ende immer besser wurden, nicht zuletzt, als die Entwickler endlich die Hardware voranbringen konnten (Naughty Dog und Guerrilla waren hier unglaublich wichtig), während Xbox-360-Spieler traurig und hoffnungslos über den Mangel an Vielfalt und das erzwungene Kinect waren. Die Verkaufszahlen auf der Xbox 360 gingen schnell zurück, während die PlayStation 3 noch lange weiterlief.

Die erste Xbox floppte, aber unter der Leitung von Peter Moore (links) wurde die Xbox 360 unglaublich populär. Nach vier Jahren bei Microsoft wechselte er jedoch zu EA, und die Wildnisjahre unter Don Mattrick (rechts) begannen.

Aber trotz der letzten unglaublich schwachen Jahre hatte die Xbox 360 einen größeren Markt im Westen und führte im Grunde die gesamte Generation an. Ich weiß, viele Leute schauen einfach nur auf die Verkaufszahlen, aber es ist kein Eishockeyspiel, bei dem die meisten Tore unbedingt gewinnen, aber diejenigen, die die Xbox 360 hatten, bekamen über die meiste Zeit der Generation mehr, besser aussehende und bessere Spiele. Wenn sie trotz all Mattricks falschen und oft geradezu verrückten Entscheidungen ungefähr gleich viel verkaufen könnten, fragt man sich, wie sie mit besserem Management zurechtgekommen wären. Kaum schlimmer, oder?

Zu sagen, dass dies das Ende von Sony gewesen wäre, wäre eine Untertreibung, die PlayStation 3 hielt mit der Xbox 360 mit, aber das lag nur an Japan, und in unserer Gegend lag es hinterher. Sie war der PlayStation 2 jedoch weit unterlegen, und Sony hatte Microsoft zum Liebling aller Entwickler gemacht, und egal, was man von dem Unternehmen hält, es ist ein enorm finanzieller und mächtiger Gegner. Das Risiko bestand darin, dass es ein Dankeschön und ein Abschied wäre, ein schwerer Verlust für ein Microsoft in Topform, das sie bei der nächsten Generation nicht erreichen konnten.

Kaz Hirai übernahm nach Ken Kutaragi die Playstation und machte alles richtig, bevor er später Sony-Boss wurde. Am Ende war es jedoch nicht in erster Linie ihm zu verdanken, dass Sony wieder auf Kurs kam, sondern vielmehr eine Reihe schrecklicher Entscheidungen von Microsoft, die der Marke ernsthaft schadeten.

Wenn die Xbox 360 Moores Vorbild weitergeführt hätte, aus der sechsten Generation mit deutlich höheren Verkaufszahlen hervorgegangen wäre und die Leute dazu gebracht hätte, Konten zu erstellen und im Ökosystem zu leben... dann wären Microsofts Ressourcen wohl der Schlüssel gewesen. Eine Veröffentlichung besserer Hardware beim Generationswechsel ohne erzwungene Kinect- und verbraucherfeindliche Ideen sowie Rückenwind – ich denke immer noch, dass Playstations Tage ernsthaft gezählt hätten sein können. Ich bezweifle, dass Sony das hätte tun können, was Microsoft getan hat, wenn die Rollen umgekehrt wären, und weiterhin Hardware produziert, die nur wenige Gamer wollen.

Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass das, was Sony letztlich gerettet hat und sie so stark macht, wie sie heute sind, nicht an ihnen liegt, sondern daran liegt, dass Peter Moore genau in diesem Moment zurückgetreten ist. Dies führte zu einer Kette von Entscheidungen, die dazu führten, dass Microsoft begann, Marken zu kritisieren, die gesamte Entwicklung auf Kinect verlagerte und alle zwang, Kinect zu kaufen – während Spiele als weniger wichtig als Sport und Fernsehen galten. Ein weiteres Jahr für Moore oder einen besseren Nachfolger, und die heutige Spielewelt wäre nicht einmal mehr erkennbar.