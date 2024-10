Altered Alma ist von Mass Effect inspiriert, um sich von anderen Metroidvania-Spielen abzuheben

Nachdem sie Kickstarter im Sturm erobert und über 400% der angestrebten Zahl erreicht hatten, ging 2Awesome Studio zum Barcelona IndieDevDay und sprach mit Gamereactor. Dieses vielversprechende Metroidvania spielt in einer Cyberpunk-Version von Barcelona und hat eine coole Teleportationsdynamik, aber seine vielleicht größte Attraktion ist seine Erzählung.

Das Spiel wurde von den Veteranen Antony Johnston (Resident Evil: Village, Dead Space) und der Romanautorin Emma Beeby (Doctor Who: The Lost Dimension, Judge Dredd: The Darkest Judge) geschrieben, die die große Ambition von 2Awesome Studio erfüllt haben: Das Gameplay ändert sich je nach den Beziehungen, die du zu anderen Charakteren aufbaust, und die Spieler werden jedes Mal, wenn sie es spielen, andere Erfahrungen machen.

Raquel Llaneza von 2Awesome Studio bestätigt, dass Mass Effect die Hauptinspiration für dieses System war, und sie glaubt, dass dies Altered Alma von anderen Metroidvania-Spielen unterscheidet.

"Wir sind große Fans des Spiels, also wollten wir es auf eine andere Art und Weise entwickeln, damit andere Leute sich mit Erfahrung verbessern und ihre eigene Art und Weise haben können, das Spiel zu spielen. Jedes Mal, wenn man es noch einmal spielt oder macht, ist es völlig anders."

Altered Alma ist ehrgeizig: "Es ist wie ein Metroidvania mit verschiedenen Anklängen verschiedener Genres"

Walter Eduardo Rojas erklärt, wie sich das Gameplay dadurch verändern wird: "Der Beziehungsteil des Spiels ist ziemlich wichtig, aber auch optional, weil er dir Objekte, Upgrades und solche Dinge geben kann. In jeder Runde hast du also unterschiedliche Beziehungen, und du kannst mehrere Beziehungen haben.

Du kannst deinen Körperbau verbessern."

"Auch, weil das Spiel so erzählerisch ist, haben wir mehr Dialoge, mehr Zeug, damit die Leute ein bisschen mehr über die Stadt selbst erfahren, dass es Neo-Barcelona ist", sagt er.

Altered Alma befindet sich noch in der Entwicklung und sie hoffen, es bis Ende 2025 veröffentlichen zu können. "Es ist wie ein Metroidvania, aber mit unterschiedlichen Anklängen verschiedener Genres, aber es ist gut zusammengefügt", sagt Raquel. Unser vollständiges Interview mit Walter Eduardo Rojas und Raquel Llaneza können Sie sich unten ansehen.