Ältere Volvo-Autos erhalten endlich eine neu gestaltete Schnittstelle

Google führte 2020 sein Google-basiertes In-Car-Betriebssystem ein und begann mit der Einführung in mehreren Modellen. Im Laufe der Zeit wechselte es jedoch zu einem neuen Interface-Design, das nicht in allen verfügbaren Modellen zu finden war.

Nun scheint jedoch, dass dieses neu gestaltete Betriebssystem endlich auf allen aktiven Modellen im Portfolio verfügbar sein wird und zusätzlich durch ein kostenloses Update für alle nach 2020 gebauten Modelle eingeführt wird, wie Volvo in einer Pressemitteilung bestätigt hat.

Dieses Redesign wird über Version 5.05 kommen, die nach Verzögerungen gestern veröffentlicht wurde. In den nächsten drei Wochen wird es weltweit auf 2,5 Millionen Autos verlaufen und eine schlanke Benutzeroberfläche bieten, die als "Volvo Car UX" bezeichnet wird.

Es gibt einen neuen Startbildschirm, eine persistierende Tastenleiste unten für beliebte Funktionen und vieles, viel mehr.