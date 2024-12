Alter von Geralt von Riva im neuen The Witcher-Buch enthüllt

HQ

Wie alt ist Geralt während seiner Abenteuer in The Witcher 3? Ein neues Buch von Andrzej Sapkowski hat endlich das wahre Alter des Weißen Wolfs enthüllt.

Fans der The Witcher-Franchise haben endlich eine Antwort auf eines der langjährigen Rätsel der Serie: Geralts Alter. Laut Sapkowskis neuestem Buch, Kreuzung der Krähen, wurde Geralt 1173 geboren, was ihn während der Ereignisse von The Witcher 3: Wild Hunt 61 Jahre alt macht.

Diese Enthüllung hat online Diskussionen ausgelöst, insbesondere über Geralts jugendliches Durchhaltevermögen und seine Beziehung zu Yennefer, die fast 40 Jahre älter ist als er. Während das Franchise mit The Witcher 4 mit Ciri als Protagonist voranschreitet, scheint es, als würde Geralts Geschichte in ihre letzten Jahre eintreten - aber sein Vermächtnis besteht weiter.

Was hältst du von Geralts Altersangabe? Hat es Ihren Erwartungen entsprochen?