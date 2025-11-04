Alte Wunden werden wieder aufgerissen, der Flop von Concord wird vor dem britischen Parlament erneut zur Sprache gebracht

HQ

In den letzten Jahren mussten sich Gamer an den Gedanken gewöhnen, dass der Kauf eines Spiels nicht unbedingt bedeutet, dass sie es besitzen. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen alles, was man zum Spielen braucht, auf einer Disc war, und das kann bedeuten, dass einige Spiele einfach von Leuten mit sehr wenig Vorwarnung und sehr wenig von den Leuten gerissen werden, die sie dagegen tun können.

Dieses Thema wurde gestern im britischen Parlament angesprochen, wo ein Abgeordneter auf Spiele wie Concord, Anthem und The Crew verwies und ein neues Gesetz lobte, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. "Ich weiß, dass die Abgeordneten zustimmen werden, dass Verlage, die die Lebensdauer eines Spiels am Verkaufsort nicht deutlich machen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Deshalb begrüße ich den verstärkten Verbraucherschutz, einschließlich des Gesetzes über digitale Märkte, Wettbewerb und Verbraucher 2024, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Diese Gesetzgebung verlangt von den Händlern zu Recht, den Verbrauchern klare, zeitnahe und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Langlebigkeit und Funktionalität digitaler Produkte", sagte der Leiter der Debatte, Ben Goldsborough MP (via Eurogamer).

"Gamer spüren immer noch das tiefe Gefühl des persönlichen Besitzes, weil sie mehr als nur Geld investieren. Sie investieren Zeit, Mühe, Fantasie und Freundschaft. Wenn ein Spiel ohne Vorankündigung geschlossen wird, ist diese Investition verloren", fügte er hinzu.

Das oben erwähnte Gesetz könnte von Händlern verlangen, klare und genaue Informationen über digitale Produkte bereitzustellen, aber es wird interessant sein zu sehen, wie sehr sich dies tatsächlich auf die Spieleindustrie auswirken wird. Spiele sind unvorhersehbar. Concord zum Beispiel plante eine Roadmap, die Monate, wenn nicht sogar Jahre in der Entwicklung war, bevor man erkannte, dass es den Spielern genauso gut einzeln eine E-Mail mit den für das Spiel geplanten Updates schicken könnte. Es ist sehr schwierig für einen Entwickler zu sagen: "Ja, wir unterstützen ein Spiel für x Zeit", denn dann könnte man einen Titel entweder über den Punkt hinaus dehnen, an dem die Leute aufgehört haben, sich dafür zu interessieren, oder ihn auf seinem Höhepunkt des Hypes abbrechen.

Es ist interessant zu sehen, dass der Gesetzgeber beginnt, Spiele mehr als Branche zu verstehen. Wir sind die Tage der Gaming-Schrecken noch nicht ganz hinter uns, aber die "Stop Killing Games"-Bewegung (zumindest in Europa) scheint Abgeordnete und andere gewählte Vertreter darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass Verbraucher manchmal unfair behandelt werden, indem ihnen Produkte, die sie gekauft haben, zu einem späteren Zeitpunkt weggenommen werden.