Alte Starter, neue Attacken kommen zu Pokémon Karmesin und Purpur mit dem Indigo-Disk-DLC

Pokémon Karmesin und Purpur haben uns gerade einen neuen Blick auf den kommenden DLC "Verborgener Schatz von Area Zero" gewährt, insbesondere auf die zweite Hälfte dieser Erweiterung, die Indigo-Scheibe.

Im Trailer sehen wir, dass so ziemlich jeder frühere Starter in dem neuen offenen Bereich, der in der Indigo-Scheibe hinzugefügt wurde, gefangen werden kann. Von Bisasam bis Blaziken, von Popplio bis Plinfa kannst du den Anführer deines Teams gegen den Starter austauschen, den du liebst, und es scheint, dass diese Pokémon auch nicht allzu schwer zu finden sein werden.

Außerdem gibt es einige große Änderungen in den Kämpfen, und zwar in Form von neuen Moves. Bei vielen dieser Moves, wie Oberhand und Donnerschlag, geht es darum, zuzuschlagen, bevor ein Gegner angreifen kann. In der ersten Attacke kannst du sogar einen Gegner zuerst treffen, wenn er eine Prioritätsattacke wie Quick Attack hat.

Auch die Typen der neuen Paradox-Pokémon wurden bestätigt. 'Wütender Blitz' (Raiku mit langem Hals) ist jetzt als Elektro/Drache und 'Eiserne Krone' ist ein Stahl-/Psycho-Typ.

Die Teal Mask erscheint am 13. September und die Indigo Disk wird diesen Winter erhältlich sein.