Alte Luftschutzbunker sollen von einem Krypto-Mogul in weltuntergangssichere Luxuswohnungen umgewandelt werden

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70 Meilen nördlich von Halifax in Nova Scotia, an einem kleinen Ort namens Debert, gibt es eine Militärbasis. Hauptsächlich während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt, bildete sie Tausende von Soldaten aus und beherbergte starke, überlebensfähige Bunker. 2013 kaufte der kanadische Krypto-Mogul Jonathan Baha'i das Grundstück für 16.500 Pfund und wollte es zunächst in eine Mischung aus Unterhaltung und Geschichte verwandeln, mit Touren und einer Lasertag-Arena.

Jetzt nutzen die Baha'i die Unsicherheit der modernen Welt, indem sie anbieten, die Bunker der Militärbasis in Luxuswohnungen umzuwandeln. Offenbar sind bereits 11 der Einheiten verkauft, aber Renovierungen sind noch geplant. Spas, ein Yogaraum, eine Zigarrenlounge, Rundum-die-Uhr-Überwachung, sich selbst erhaltende Lebensmittelquellen, ein nahegelegener Flughafen und mehr werden auf das bevorstehende Eintreffen der Weltuntergangs-Vorbereitungs-Superreichen vorbereitet.

Die Kosten für den Kauf einer Wohnung und die Miete werden geheim gehalten. Wenn die Eigentümer der Eigentumswohnungen nicht anwesend sind, werden die Bunker als luxuriöse Hotelsuiten genutzt, aber falls jemand ankommt und seine Wohnung nutzen möchte, wird der Mieter laut Projektmiteigentümer Paul Mansfield ausgeschlossen.

Baha'i sind kein Fan davon, dass die Bunker hauptsächlich zur Vorbereitung auf das Ende aller Dinge genutzt werden. "Es geht nicht um das Ende der Welt, sondern um kluge, praktische Sturmvorsorge, egal welche Art von Sturm", sagte er (via BBC News).