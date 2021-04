Alte Filmstudio- und Ghostbusters-Inhalte ab morgen auch in Planet Coaster: Console Edition

You're watching Werben

Frontier Developments hat diese Woche bekanntgegeben, dass die Konsolenversionen ihrer Aufbau-/Managersimulation Planet Coaster mit weiteren DLC-Inhalten versehen werden. Schon morgen, am 29. April, werden die beiden Add-Ons "Ghostbusters PDLC" und das "Studios Pack" zum Preis von 15, bzw. 10 Euro bereitstehen. Damit dürfen nun also endlich auch Konsolenspieler die Inhalte erleben, die seit vielen Monaten auf dem PC bereitstehen. In diesen DLCs stecken neue Fahrgeschäfte, Blaupausen und jede Menge kleinteiliger Objekte, mit denen ihr eure Parks thematisch auf Vordermann bringen könnt. Im Ghostbusters-DLC erhaltet ihr zudem ein neues, schleimiges Maskottchen. Weitere Informationen findet ihr hier.