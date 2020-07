Altdeus: Beyond Chronos ist ein Mecha-Anime in VR

Ende des Jahres dürfen Besitzer eines Oculus-Headsets Altdeus: Beyond Chronos auf ihrer VR-Brille erkunden. Das Anime-Abenteuer ist der Nachfolger von Tokyo Chronos und es führt die Sci-Fi-Geschichte um einen Krieg gegen riesige Monster 300 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels fort. In ferner Zukunft spielen wir die genetisch modifizierte Supersoldatin Chloe, die sich den sogenannten Meteora in einem gewaltigen Mech-Roboter stellen muss.

Entwickler MyDearest Inc. wird mehrere Pfade durch das Spiel entwickeln und uns zu unterschiedlichen Enden basierend auf unseren getroffenen Entscheidungen führen. Chloe hat einen persönlichen Grund, warum sie gegen diese Behemoths kämpft. Altdeus vermischt Elemente aus einer Visual Novel mit Cockpit-Kämpfen gegen Monster und J-Pop/Rock-Konzerten - warum auch nicht. Die offizielle Webseite hält viele weitere Informationen bereit.

Wie ihr den ersten Medien entnehmen könnt, kann sich das Spiel stilistisch durchaus sehen lassen, obwohl der Stil natürlich eine bestimmte Spielerschaft anspricht. Sobald Altdeus: Beyond Chronos Ende des Jahres auf Oculus-Geräten erscheint, wird neben dem japanischen Originalton eine englische Vertonung bereitstehen. Das Game wird zudem mit deutschen Texten untertitelt.