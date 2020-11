Alt gegen Neu: Sam & Max Save The World Remastered im Grafikvergleich

Erst vor wenigen Wochen haben Skunkape Games bekanntgegeben, dass sich Sam & Max Save the World in der Pipeline ihrer Remaster-Maschinerie befindet. Die beiden Detektive sind mittlerweile fast bereit, einen alten Fall mit frischem Wind wiederaufzunehmen. Diesmal werden die zwei Spürnasen in besserer Grafik versuchen, den Tag zu retten (ohne ihn aus Versehen zu zerstören). Das Studio veröffentlichte diese Woche einige Screenshots, in denen die Neuauflage von Sam & Max Save the World Remastered für Nintendo Switch und PC mit dem zehn Jahre alten Originalspiel von Telltale Games vergleichen wurde. Die Bilder sind sauber und zeigen in erster Linie, dass das Remaster schönere Lichteffekte bietet und für Breitbildschirme angepasst wurde. Sam & Max retten die Welt in der Remastered-Form ab dem 2. Dezember.

