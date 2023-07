Als Sega dachte, es könnte PlayStation leicht schlagen

HQ

Die Geschichte ist, was sie ist, aber vielleicht können sich die Phantasievolleren eine gute dystopische Geschichte darüber ausdenken, wie die Videospielindustrie ausgesehen hätte, wenn Segas Aussichten für Sony und die erste PlayStation wahr geworden wären.

Die Wahrheit ist, dass Sega 1996 noch nicht allzu besorgt über Sonys Eintritt in den Konsolenmarkt war, und in Dokumenten, die kürzlich ans Licht gekommen sind, gibt es E-Mails zwischen Führungskräften von Sega of America, in denen sie behaupten, sie würden Sony in den Geschäften "töten".

In der E-Mail des damaligen Leiters von Sega of America und Drahtziehers hinter dem Erfolg von Sonic the Hedgedog, Tom Kalinske, an die anderen Vorstandsmitglieder im März 1996 spricht er über die galoppierenden Verkäufe von Sega SaturnKonsolen in Geschäften in Japan, wo sie nicht vorrätig waren, während frühe PlayStations in den Regalen standen. Er wollte einen Weg finden, die Unterstützung für die Marke angesichts der bevorstehenden Ankunft des neuen Konkurrenten von Japan in die USA zu verlagern. Das hat bekanntlich nicht geklappt.

Es wollte auch wissen, was sie auf der nächsten E3 präsentieren würden (der nächsten nach der, auf der PlayStation möglicherweise die kürzeste und leistungsstärkste Präsentation in der Geschichte der Konsole machte, wobei nur der Preis erwähnt wurde).

Es ist merkwürdig, dass PlayStation in derselben E-Mail bereits als Konsole voller Exklusivtitel hervorgehoben wird, sowohl vollständig als auch vorübergehend, und Titel wie Resident Evil, Tekken 2 oder Ridge Racer Revolution als die Haupttitel hervorgehoben hat, die es zu schlagen gilt, obwohl es in derselben Liste einen anderen Namen gab, mit dem einige von Ihnen vielleicht vertraut sind: Final Fantasy VII.

Was denkst du? Hätte Sega sich auf andere Weise gegen PlayStation wehren können?