Als Amazon's Der Herr der Ringe MMO offiziell endet, bestätigt das Unternehmen "ein neues Spielerlebnis", das in Mittelerde spielt

Als im vergangenen Oktober Entlassungen Amazons Gaming-Sparte trafen, wurde berichtet, dass das MMO Der Herr der Ringe, an dem das Unternehmen mindestens seit 2023 gearbeitet hatte, eingestellt wurde. Amazons Vorstoß in MMOs scheint einen großen Schritt zurückzutreten, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es mit der Idee eines neuen Der Herr der Ringe -Spiels fertig ist.

Wie von Eurogamer berichtet, bestätigte Amazon dem Medium in einer Stellungnahme, dass an einer neuen Art von Erlebnis gearbeitet wird. Hier ist die vollständige Stellungnahme: "Unser Kreativteam erforscht weiterhin ein fesselndes neues Spielerlebnis, das Tolkiens Welt gerecht wird; wir arbeiten eng mit Mittelerde zusammen und sind weiterhin begeistert von der IP."

Was könnte dieses neue Spielerlebnis sein? Nun, vielleicht wissen wir es schon. In letzter Zeit kursieren Gerüchte über ein Interesse an einem Hogwarts-Legacy-ähnlichen RPG, das den Fans die Möglichkeit gibt, Tolkiens Welt wie nie zuvor durch die Linse eines Videospiels zu erforschen. Es wurde berichtet, dass Crystal Dynamics und das Kingdom Come: Deliverance-Studio Warhorse ein Herr der Ringe-Rollenspiel entwickeln, aber wir haben keine offizielle Bestätigung, ob einer der beiden Entwickler an dem Spiel arbeitet. Daher müssen wir einfach abwarten, was Amazon für die Zukunft plant.