Alpine enthüllt ein vollelektrisches Hot Hatchback

Alpine hat offiziell seine nächste vollelektrische Anstrengung enthüllt. Dieses Auto, das als A290 bekannt sein soll, ist ein EV-Hot-Fließheck, das im Einklang mit den drei Designphilosophien von Alpine entwickelt worden sein soll; Leistung, Agilität und Leichtigkeit.

Das Auto soll ein Einstiegspunkt in die Produktpalette von Alpine sein und verspricht , "kompakt und agil zu sein, eine einfach zu bedienende hohe Leistung zu bieten und gleichzeitig einen komfortablen täglichen Gebrauch zu garantieren".

Das Auto wird auch auf der Ampere-Plattform gebaut, um den Weg zum biidirektionalen V2G-Aufladen zu ebnen, während gleichzeitig ein Elektromotor und eine Batterie in Frankreich in der Megafactory in Cléon hergestellt werden. Wir können davon ausgehen, dass die Batterieproduktion im Land ab Sommer 2025 beginnen wird.

"Dieser urbane Sportwagen markiert die Einführung von Alpine in ein breiteres Publikum und lässt eine vergessene Kategorie wieder auferstehen, den Hot Hatch, der wegen seines Fahrspaßes so beliebt ist", sagte Philippe Krief, CEO von Alpine.

Was das Veröffentlichungsfenster für den A290 betrifft, so muss dies noch bestätigt werden, ebenso wie die Preisklasse, in die das Auto eingeordnet wird.