Alpha von Magic: Legends beginnt vertraulich

Ende letzten Jahres wurde ein weiteres Videospiel vorgestellt, das auf der Lizenz von Magic: The Gathering basiert, das das Kartenspiel aber nur thematisch aufgreift. Zum ersten Mal werden die Planeswalker die Szene in Magic: Legends nämlich vollständig übernehmen und ihre Differenzen durch Schlachten im MMO-Universum ausfechten. Cryptic Studios und Perfect World Entertainment haben eifrigen Testern kürzlich die Möglichkeit eröffnet, sich für die Teilnahme an den internen Alpha-Tests zu registrieren. Diese Einladungen wurden nun via E-Mail ausgesandt, also solltet ihr eure Postfächer checken, falls ihr euch bereits dafür angemeldet habt.

In dieser ersten Phase sollen laut dem Entwickler ca. 20.000 Zugangscodes rausgeschickt werden, allerdings müssen die Teilnehmer eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen, deshalb werden Informationen nicht nach draußen dringen (dürfen). In Magic: Legends habt ihr die Möglichkeit, zwischen fünf Klassen zu wählen, mit dem ihr RPG-Missionen abschließen werdet. Das Game soll Ende des Jahres auf dem PC und Anfang 2021 auf der Konsole im Free-to-Play-Format verfügbar werden.